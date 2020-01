Skalica 20. januára (TASR) – Mesto Skalica zverejnilo návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý počíta s prebytkom. TASR o tom informoval hovorca mesta Skalica Miroslav Minďáš.



Mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí neschválilo navrhnutý rozpočet, keď za neho hlasovali iba piati poslanci. Do roku 2020 tak mesto Skalica vstúpilo v rozpočtovom provizóriu. "Mesto pripravilo prebytkový rozpočet. Zdroje predpokladáme v sume viac ako 750.000 eur. Rozpočet sme svedomito pripravili, preto veríme, že spoločne s poslancami mesta rozpočet schválime a mesto bude môcť rozvíjať svoj rastúci potenciál," uviedla primátorka Anna Mierna.



Ako ďalej uviedla, neschválenie rozpočtu by malo dopad na športové kluby, občianske združenia, na neziskové organizácie, ale najmä na školy a škôlky. "Nebudú sa môcť budovať parkoviská, vodozádržné opatrenia, ktoré sú v horúcich letných dňoch veľmi dôležité či realizácie opráv chodníkov," doplnila primátorka.



Poslanci budú o rozpočte hlasovať na prvom tohtoročnom zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť vo februári.