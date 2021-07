Skalická nemocnica dostala výbavičky pre odložené bábätká

Skalica 9. júla (TASR) - Na odložené deti je zacielený projekt Hniezdo záchrany a aktuálna dobročinná aktivita občianskeho združenia (OZ) Šanca pre nechcených. Fakultná nemocnica AGEL Skalica dostala v rámci nej darom potrebné veci na štart anonymne odložených detí do života. Nákup výbavičiek bol financovaný z výťažku predaja knihy Šťastné náhody prostredníctvom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Informovala o tom hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Bábätká má po narodení v starostlivosti v Skalici neonatologické oddelenie nemocnice. „Sme radi, že aj takto môžeme ochrániť detský život a zvýšiť šance odloženého dieťaťa na začlenenie sa do novej rodiny,“ vyjadril sa k daru riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Zriaďovanie Hniezd záchrany na Slovensku začalo iniciovať OZ v roku 2004 s cieľom zlepšiť vyhliadky nechcených detí na plnohodnotný život v rodine. Hniezdo záchrany v Skalici bolo otvorené v roku 2012, doposiaľ tam jedna matka využila krízové riešenie záchrany svojho dieťaťa formou jeho umiestnenia do verejného inkubátora. Súčasťou projektu na záchranu novorodencov je aj telefonická linka hniezda záchrany 0905 888 234.