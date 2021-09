Skalická nemocnica funguje v meste už 80 rokov

Skalica 30. septembra (TASR) – Nemocnica v Skalici začala fungovať v roku 1941, keď bola vložená zakladajúca listina novej nemocnice do základného kameňa. TASR o tom informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice Agel Skalica Martina Pavliková.



Požiadavka vybudovať nemocnicu bola vyústením potrieb obyvateľstva spádovej oblasti Skalicka, Senicka a Myjavska, čo v tej dobe predstavovalo 80.000 až 120.000 ľudí. "K jej vytvoreniu nakoniec prispelo viacero faktorov. Vzhľadom na riedku železničnú sieť a len počiatočné štádiá iných foriem dopravy bola dostupnosť do iných nemocníc slabá. Sanitky Červeného kríža boli v tom čase po jednom kuse na okresy Skalice, Senice a Myjavy," informovala hovorkyňa nemocnice.



Ako doplnila, pôvodná nemocnica mala 150 postelí a 50 postelí v bývalej Gazdinskej škole, v terajšom gynekologicko-pôrodníckom pavilóne. "Bolo tu tiež chirurgicko-pôrodnícke, interné a infekčné oddelenie. Tieto oddelenia poskytovali všetky odborné zdravotnícke služby. Do roku 1949 bola kapacita lôžok 160, ale núdzovo bolo možné hospitalizovať až 220 pacientov," uviedla Pavliková.



V súčasnosti zamestnáva nemocnica viac ako 600 zamestnancov. Ročne je vykonaných na ambulanciách nemocnice viac ako 250.000 vyšetrení, hospitalizovaných je viac ako 10.000 pacientov a realizovaných viac ako 4500 operácií.