Skalická nemocnica má za cieľ maximálne využiť financie z plánu obnovy

Skalica 3. februára (TASR) – Zámerom Fakultnej nemocnice AGEL Skalica je získať čo najviac financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Ako doplnila, spoluprácu a koordináciu krokov pre zdravotnícke zariadenia v kraji deklarovalo na spoločnom stretnutí aj vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). "Aktivity smerujú k tomu, aby sme obnovili, zmodernizovali a skvalitnili čo najviac poskytovaných zdravotníckych služieb. Využiť ponúkané prostriedky z plánu obnovy je jedinečnou možnosťou. Sme veľmi radi, že tieto snahy podporuje aj kraj, ktorý je jedným z akcionárov," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Podľa jeho slov má nemocnica pripravené projekty za niekoľko desiatok miliónov eur, o financovanie ktorých sa bude uchádzať. "Projekty musia byť vybrané do konca roku 2022. Ich začiatok realizácie sa očakáva najneskôr začiatkom roka 2023. Sme pripravení reagovať okamžite po zverejnení výzvy," doplnil riaditeľ.



Vedenie TTSK deklarovalo záujem získať čo najväčšiu možnú alokáciu do zdravotníctva na svojom území. "Kladne vnímam pripravenosť nemocnice rýchlo zareagovať na možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky. Aby sa nemocnica adaptovala na zvýšený záujem pacientov, považujem za potrebné zmodernizovať, či dokonca rozšíriť jej priestory. Verím, že aj vďaka tomu sa zlepší kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Záhorí," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, v záujme efektívneho čerpania zdrojov po celom Slovensku by ako zástupca združenia samosprávnych krajov SK8 privítal účasť zdravotníckych zariadení medzi členmi poradných orgánov, ktoré nastavujú implementáciu plánu obnovy.