Skalická nemocnica otvorí proktologickú ambulanciu

Skalica 2. novembra (TASR) - Fakultná nemocnica Agel Skalica otvorí v stredu 10. novembra novú proktologickú ambulanciu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková. Ako doplnila, bude zameraná na chirurgickú liečbu ochorení konečníka.



"Budú sa v nej venovať riešeniu intímnych problémov typu hemoroidy, análne svrbenie, análne trhliny a rektálne polypy. Liečbe vždy predchádza konzultácia, na ktorú sa treba objednať," uviedla Pavliková.



Rozsah ťažkostí, ktoré súvisia s oblasťou konečníka, je pomerne široký. "Najčastejšie privádzajú pacientov do proktologickej poradne hemoroidy. Hemoroidy a ligatúry hemoroidných uzlov riešime ambulantne tzv. rádiofrekvenčnou liečbou. U hemoroidov IV. stupňa už využívame tzv. Longovú operáciu. Ide o veľmi šetrný výkon, kde je už nutná plánovaná hospitalizácia do 48 hodín," informoval primár chirurgického oddelenia nemocnice Milan Skladan.



Ako uviedol, konzultácie onkologických ochorení v oblasti konečníka a hrubého čreva tiež spadajú do pôsobnosti proktológa. "Aj keď ide o veľmi chúlostivé partie, návštevy v ambulancii proktológa sa netreba obávať. Snažíme sa o maximálnu intimitu nielen pri vyšetrení, ale aj v priebehu zákrokov a operácií," doplnil Skladan.



"Pre konzultácie problémov intímneho charakteru budú vyhradené stredy od 11.00 do 15.30 h v priestoroch súčasnej chirurgickej zákrokovej ambulancie. Klienti sa na konzultácie objednávajú cez rezervačný systém nemocnice," uviedla hovorkyňa nemocnice.