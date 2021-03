Skalická nemocnica počas veľkonočných sviatkov upravuje režim

Skalica 31. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Skalica bude počas veľkonočných sviatkov zabezpečená štandardná zdravotná starostlivosť. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Martina Pavliková.



"Snahou je po prehodnotení zdravotného stavu pacientov, ktorým to stav umožňuje, prepustiť ich do domáceho liečenia. V starostlivosti zdravotníkov zostávajú pacienti s ochorením na COVID-19 a tiež pacienti s inými závažnými diagnózami, vyžadujúcimi hospitalizáciu," uviedol námestník nemocnice Daniel Vidovič.



Odberné miesto na PCR testovanie bude otvorené v nedeľu 4. apríla od 8.00 do 10.00 h. "Primárne tu budú vybavení pacienti, ktorí sú objednaní na hospitalizáciu na utorok 6. apríla a potrebujú výsledok testu nie starší ako 48 hodín. Platbu v poplatkomate nebude možné v nedeľu zrealizovať. Samoplatcov prosíme, aby vykonali platbu vopred, alebo si zvolili iný ako nedeľňajší termín odberu," informoval námestník. V piatok, sobotu a pondelok (2., 3. a 5. 4.) bude odberné miesto zatvorené.



Očkovacie centrum bude zatvorené počas celých sviatkov. Keďže v nemocnici stále platia prísne protiepidemické opatrenia, návštevy príbuzných v nemocnici nebudú možné ani počas Veľkej noci.