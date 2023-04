Skalická nemocnica prerušila činnosť mobilného odberového miesta

Skalica 6. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica AGEL Skalica pozastavila činnosť mobilného odberového miesta. Dôvodom je minimálny záujem o službu testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Mobilné odberové miesto (MOM), ktoré pôvodne vzniklo za účelom masívneho testovania verejnosti, tak stratilo svoje opodstatnenie. Pozastavenie činnosti prevádzky by malo trvať najmenej do 1. októbra.



Nemocnica otvorila odberné miesto na konci júna 2020, teda v čase, keď bol po tejto službe výrazný dopyt. Za svoju činnosť zrealizovala 29.860 odberov. V roku 2020 vykonali pracovníci MOM takmer 8000 a v nasledujúcom roku 2021 vyše 15.000 odberov. V minulom roku 2022 bolo odobratých vyše 6600 výterov.



Záujem širokej verejnosti o testovanie potom výrazne klesal od začiatku roka 2023, pričom sa realizovali necelé dve desiatky testov. "Vzhľadom na tento klesajúci záujem o testovanie sme prehodnotili činnosť zariadenia a nemocnica ho dočasne nebude prevádzkovať. V prípade zmeny epidemiologickej situácie či zvýšeného záujmu obyvateľstva bude toto rozhodnutie bezodkladne prehodnotené," uviedol námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Daniel Vidovič.



Záujemcovia o vyšetrenie na COVID-19 si môžu odber dohodnúť so svojím obvodným lekárom. Oddelenie klinickej mikrobiológie nemocnice im následne urobí test. "Testy vykonávame každý pracovný deň. Ak pacient chce, aby bol test spravený ešte v ten istý deň, je nutné dopraviť vzorku do 11.00 h. V opačnom prípade sa vzorka vyšetrí nasledujúci pracovný deň," informovala vedúca laboratórna diagnostička oddelenia klinickej mikrobiológie Silvia Daviničová.