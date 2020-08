Skalická nemocnica zavádza protiepidemiologické opatrenia

Skalica 27. augusta (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Skalici v súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie na základe rozhodnutia vedenia nemocnice pristúpila od štvrtka k ochranným opatreniam. Nemocnica o tom informovala na webovej stránke.



Po novom majú pacienti povinnosť pohybovať sa v priestoroch nemocnice výhradne v rúškach. "Triedenie pacientov sa vykonáva v ambulanciách bez triediaceho stanu. Pacienti podstupujú meranie teploty a spisujú čestné prehlásenie o zdravotnom stave. Dezinfekcia rúk prebieha pri vstupe do ambulancií," uviedla nemocnica.



Pre všetky lôžkové oddelenia je skalickej nemocnici do odvolania stanovený jednotný čas návštevných hodín od 14.00 do 15.30 h. Maximálny počet osôb návštevy je jedna osoba.



"Každý návštevník má povinnosť pri vstupe na oddelenie si dezinfikovať ruky a spísať čestné prehlásenie o zdravotnom stave, ktoré je k dispozícii na inšpekčnej izbe lôžkového oddelenia. Odporúčame pacientom, aby v záujme predchádzania riziku infekcie zachovávali v čakárňach a na miestach, kde sa hromadí väčší počet osôb, odstupy," informovala nemocnica.