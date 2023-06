Skalická nemocnica uviedla do prevádzky dve nové sanitky

Skalica 19. júna (TASR) - Dve nové vozidlá záchrannej zdravotnej služby (ZZS) dnes uviedla do prevádzky Fakultná nemocnica Agel Skalica. Využívať ich bude približne 35 zdravotníkov z dvoch stredísk ZZS skalickej nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, pod ktorú nemocnica patrí.



Ako doplnila, zakúpené boli vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja. Obstarané pojazdné ambulancie novej generácie majú oproti doterajším omnoho vyššiu svetlú výšku podvozku z dôvodu lepšej dostupnosti. "Pri výjazdoch sa často stretávame s terénom, ktorý nie je bežne prejazdný. Vzhľadom na členitosť terénu na Záhorí sme preto vybrali auto s pohonom 4 x 4. Taktiež zvládne v mestských aglomeráciách prejsť cez obrubníky alebo nerovný terén," uviedol Slavomír Gruška zo záchrannej zdravotnej služby nemocnice.



Sanitky sú vybavené inovatívnou technikou nad rámec povinnej výbavy určenej Ministerstvom zdravotníctva SR. "Sanitky majú vo výbave prenosný ultrazvukový prístroj, ktorý umožňuje záchranárom spraviť primárne vyšetrenie v teréne a rýchlo tak reagovať na naliehavé situácie. Medzi ďalšie novinky patrí videolaryngoskop. Ambulancie taktiež disponujú aj plazmovým dezinfektorom," doplnil Gruška.



"Sanitky novej generácie sú prínosom nielen pre personál, ktorému uľahčia manipuláciu s pacientom, ale predovšetkým pre pacienta. Zdravotná starostlivosť v regióne tak bude kvalitnejšia a dostupnejšia," povedal riaditeľ nemocnice Marian Križko.



Odovzdávanie sanitiek bolo spojené aj so školením záchranárov. Školenie absolvovalo 35 členov záchrannej zdravotnej služby. "Konkrétne to boli imobilizačné techniky vákuovými dlahami, krčným golierom, imobilizácie chrbtice so spinálnou dlahou a dlhou chrbticovou doskou za použitia pásov alebo pavúka a fixátorom hlavy. Ďalším bodom, ktorý sa trénoval, je použitie panvového pásu," informoval hlavný inštruktor Miroslav Nagy.