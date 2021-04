Skalická nemocnica zaznamenala pokles pozitívnych pacientov

Skalica 19. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Skalica sa postupne vracia do štandardného režimu. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Agel Martina Pavliková.



Lôžka s pacientmi s ochorením COVID-19 sú naplnené už len na štvrtinu, nemocnica v prípade ďalšieho pozitívneho vývoja pripravuje reprofilizáciu urologického oddelenia späť na bielu zónu. "Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 11 pacientom s novým koronavírusom, traja sú vo vážnom stave a potrebujú pomoc umelej pľúcnej ventilácie," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Nemocnica má aktuálne pozitívnych štyroch zamestnancov na ochorenie COVID-19 a dvaja sú v preventívnej karanténe. "Ak tento trend bude pokračovať, nemocnica počíta s postupným uvoľňovaním opatrení a spustením plánovaných operácií. Tie sa počítajú na stovky, len od decembra 2020 do apríla 2021 bolo odložených približne 80 operácií endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov," uviedla Pavliková.



Zlepšenie pandemickej situácie potvrdili aj vykonané PCR testy. "V uplynulom týždni sme vykonali 657 PCR testov, pozitivita sa znížila na 18 percent, antigénových testov sme vykonali 221 s pozitivitou 0,9 percenta," dodal riaditeľ.



Za minulý týždeň vykonali v nemocnici 63 nevyhnutných operačných zákrokov. Lekári však zaznamenali nárast počtu vážnych stavov, čo opäť kladie zvýšené nároky na oddelenia v bielych zónach.



Nemocnica za uplynulý týždeň zaočkovala 1188 ľudí. "V rámci regiónu sme ukončili výjazdovú vakcináciu celkovo 17 zariadení pre seniorov. Z nich 14 je už preočkovaných druhou dávkou vakcíny, dve zariadenia prvou dávkou a v jednom zariadení ešte neprebehla vakcinácia pre karanténne opatrenia. V zariadeniach sociálnych služieb bolo očkovaných doposiaľ viac ako 730 osôb, medzi nimi aj personál zariadení," informoval riaditeľ.



Ako doplnil, zdravotníci sú pripravení zvýšiť denný limit očkovaných, závisí to však od dodávky vakcín. "V priebehu vakcinácie ani po nej neboli hlásené žiadne nežiaduce následky v súvislosti s očkovaním. Nemocnica, ktorá očkuje výhradne vakcínou Pfizer/Biontech, doteraz podala viac ako 6500 prvých dávok vakcíny a viac ako 3800 druhých dávok vakcíny," doplnila hovorkyňa.