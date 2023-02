Skalická nemocnica zmodernizovala pavilón laboratórií

Skalica 8. februára (TASR) - Po rekonštrukcii sa mikrobiológia vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica sťahuje do vynoveného pavilónu laboratórií a zefektívňuje aj mikrobiologické činnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Laboratóriá nemocnice ročne realizujú približne 2.110.000 rozborov vzoriek. "Rozširujeme škálu svojich činností aj o bakteriologické vyšetrenia. Na oddelení klinickej mikrobiológie sa vyšetrujú rôzne biologické vzorky ako krv, moč či výtery, v ktorých sa rôznymi metódami identifikujú pôvodcovia infekčných ochorení," uviedla Pavliková.



Od februára tak bude možné realizovať opätovne aj bakteriologické rozbory. "Znamená to, že ambulantní lekári zo širokého okolia budú mať možnosť využiť služby lokálneho laboratória. Výsledky rozborov budú k dispozícii väčšinou do 24 až 48 hodín v závislosti od druhu vyšetrenia, nálezu a následných doplnkových testov potrebných na identifikáciu patogénu, ako aj stanovenie účinnosti antibiotických látok," uviedla Silvia Daviničová z oddelenia klinickej mikrobiológie nemocnice.



Výsledky budú doručované prostredníctvom zvozového auta. Služby sú plne hradené v zmysle zmlúv so zdravotnými poisťovňami. "Rekonštrukcia priestorov bývalého onkologického stacionára si vyžiadala investíciu 48.000 eur. Po úpravách sú tak v pavilóne R sústredené všetky nemocničné laboratóriá. Okrem oddelenia klinickej mikrobiológie aj oddelenie klinickej biochémie a hematológie, čo je prínos nielen pre pacientov, ale aj zamestnancov," doplnil námestník nemocnice Daniel Vidovič.