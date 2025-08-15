< sekcia Regióny
Skalická nemocnica zmodernizovala urgentný príjem
Z vyšetrenia, ktoré je rýchle a nebolestivé, sa dá priamo pri lôžku zistiť, či v bruchu alebo hrudníku nie je rozsiahle krvácanie, ktoré sa vyskytuje pri úrazoch alebo dopravných nehodách.
Autor TASR
Skalica 15. augusta (TASR) - Skalická nemocnica zmodernizovala svoje vybavenie a na oddelenie urgentného príjmu pribudol nový ultrazvukový prístroj, ktorého využitie je často v podmienkach urgentnej medicíny základným stavebným kameňom. TASR o tom informovala Ivana Holíková, manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK, pod ktorú skalická nemocnica patrí.
„Vďaka novému prístroju môžeme v našej nemocnici aplikovať najnovšie vyšetrovacie protokoly eFAST, a tým skvalitniť zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlil lekár chirurgického oddelenia skalickej nemocnice Alexander Nagy. Z vyšetrenia, ktoré je rýchle a nebolestivé, sa dá priamo pri lôžku zistiť, či v bruchu alebo hrudníku nie je rozsiahle krvácanie, ktoré sa vyskytuje pri úrazoch alebo dopravných nehodách.
Taktiež je na základe ultrazvuku v priebehu pár minút po príchode na urgentný príjem možné u pacienta diagnostikovať poškodenie orgánov, akútne ochorenie ciev a podobne. „Pri zistení závažného stavu môžeme bezodkladne vykonať operáciu alebo pacienta bez zdĺhavejšieho vyšetrovania začať cielene liečiť. Bonusom sonografického vyšetrenia je, že pracuje bez radiačného žiarenia,“ dodal Nagy.
