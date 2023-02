Skalická nemocnica zrekonštruovala urologické oddelenie

Skalica 28. februára (TASR) – Rekonštrukciu zázemia pre pacientov a personál na urologickom oddelení realizovala Fakultná nemocnica Agel Skalica. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Oddeleniu chýbalo adekvátne zázemie, a to najmä sociálne zariadenia a sanitárne miestnosti. "Tie, ktoré tu boli, absolútne nevyhovovali moderným požiadavkám, takže to bola už dlhšie naša priorita. Teraz máme nové toalety, sanitárne miestnosti, ako aj miestnosť pre administratívu," doplnil primár oddelenia Ľubomír Uherčík.



Investíciu uskutočnila nemocnica z vlastných zdrojov. "Realizovali sme aj výmenu všetkých 23 postelí za elektricky polohovateľné s antidekubitálnymi matracmi. Nebude to posledná investícia do oddelenia v tomto roku. V pláne je rekonštrukcia dvoch pacientskych izieb tak, aby počas pobytu v nemocnici poskytovali vysoký štandard ubytovania," uviedla Pavliková.



Oddelenie zabezpečuje preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami močového systému u mužov, žien, detí a s chorobami pohlavného systému u mužov.



"Ročne ambulantne ošetríme na dvoch urologických ambulanciách približne 20.000 pacientov. V lôžkovej časť oddelenia je ročne hospitalizovaných 1100 pacientov. Operačnú liečbu podstúpi približne 800 pacientov, pričom väčšina zákrokov sa vykonáva endoskopicky a minimálne invazívne, t. j. bez "rezania," informoval primár.



Okrem bežných urologických operácií sa venujú najmä pacientom s únikom moču, chorobami prostaty, kameňmi v močovom systéme, ale aj pacientom s poruchami erekcie a podobne.