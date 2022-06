Skalická nemocnica zvýšila kapacitu operácií

Skalica 23. júna (TASR) - Po zlepšení epidemiologickej situácie bola operatíva vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica obnovená a znova sú prijímané rezervácie na operačné zákroky. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Aj pacientom nemocnice v Skalici boli pre pandémiu ochorenia COVID-19 odložené termíny zákrokov. Pozastavená operatíva mala zásadný dosah i na čakacie lehoty na endoprotetické výkony. "Keďže diagnóz, ktoré si vyžadujú operačný zákrok, neubúda, práve naopak, čakacie lehoty po dobu pozastavenia ortopedickej operatívy narástli. Situácia sa začala meniť k lepšiemu v apríli po uvoľnení operatívy a teraz už sú operácie naplno rozbehnuté," uviedla Pavliková.



Počas pandémie sa ortopedická operatíva úplne stopla. "Len za obdobie od 23. novembra 2021 do konca marca tohto roku prišlo o termín operačného výkonu endoprotézy takmer stovka pacientov. Ďalším desiatkam pacientov boli odložené menšie ortopedické výkony," informoval primár ortopedického oddelenia nemocnice Daniel Vidovič.



Ako doplnil, na ortopédii sa operuje s týždenným výkonom desať endoprotéz. "To predstavuje mesačne približne 40 endoprotetických výkonov. Pri aktuálnych personálnych kapacitách je to maximálny výkon," doplnil Vidovič. Aktuálne sú čakacie doby na endoprotetické výkony v nemocnici sedem až osem mesiacov.



Situácia bola lepšia na gynekológii. "Počas pandémie sme operatívu obmedzovali minimálne, drobné zákroky sme realizovali prakticky bez obmedzení a veľkú operatívu sme mali čiastočne obmedzenú. V súčasnej dobe v podstate operujeme v plnom rozsahu a bez dlhých čakacích lehôt," informoval primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Peter Budinský.