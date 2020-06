Skalické dni sa tento rok neuskutočnia

Skalica 19. júna (TASR) - Skalické dni, ktoré boli tento rok naplánované v Skalici na 11. až 13. septembra, sa neuskutočnia. Vzhľadom na prísne opatrenia, pokiaľ ide o organizovanie verejných akcií, vedenie mesta sa rozhodlo jednu z najvýznamnejších kultúrnych akcií mesta neuskutočniť.



"Robili sme všetko, aby sme Skalické dni mohli pre našich ľudí organizovať. Situácia je však veľmi ťažká. Na jednej strane sú to prísne podmienky, ktoré dovoľujú organizovať verejné akcie len s maximálnym počtom 1000 ľudí. Bolo by veľmi ťažké dodržať toto nariadenie. Na druhej strane, aj keď je epidemiologická situácia aktuálne priaznivá, stále nám môže hroziť ešte druhá vlna nového koronavírusu," uviedla primátorka Skalice Anna Mierna.



Aj napriek opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 sa letná turistická sezóna v Skalici začala 30. mája. Počas sezóny je návštevníkom mesta k dispozícii celkom 12 pamiatok a sprevádzanie sa koná formou prehliadky so sprievodcom.