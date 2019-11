Skalické dni vyprodukovali vyššiu stratu ako v minulom roku

Skalica 25. novembra (TASR) – Skalické dni, ktoré sa uskutočnili od 20. do 22. septembra 2019, vyprodukovali pre mestský rozpočet stratu takmer 70.000 eur. Vyplýva to z informatívnej správy, ktorú predloží zástupkyňa primátorky Skalice Veronika Hanzalíková na rokovanie mestskej rady v stredu 27. novembra.



Kým v roku 2018 skončili Skalické dni pre mesto so stratou 63.161,02 eura, tento rok suma narástla na 69.369,28 eura. Skalické dni v tomto roku navštívilo 25.834 návštevníkov, čo je oproti minulému roku nárast o 678 návštevníkov, z toho platiacich návštevníkov bolo 21.868. Podľa predkladanej správy sa vydalo 3966 promo lístkov, čo je nárast oproti roku 2018 o 574 kusov. Náklady na slávnostné listiny a reprezentačné výdavky tvorili 859,20 eura.



Za predané lístky radnica získala 95.370 eur a za predajné stánky bola tržba vo výške 27.059 eura. Naopak, mesto podľa zmluvy zaplatilo spoločnosti Media Invest Company za organizáciu Skalických dní 179.249,62 eura a na odmenách zamestnancov mimo pracovného pomeru 2965,93. Podľa správy viceprimátorky ďalšie náklady vo výške 1148,02 eura si vyžiadal pobyt družobných delegácii a raut po slávnostnom oceňovaní stál radnicu 1042 eur.



Okrem mesta sa na organizovaní podujatia podieľal aj mestský podnik Správa mestského majetku (SMM). Na základe údajov SMM vyprodukovala stratu 6418,51 eura, pričom v nákladoch nie sú započítané mzdové náklady na zamestnankyne podniku.