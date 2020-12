Skalickí poslanci schválili rozpočet s prebytkom viac ako 500.000 eur

Skalica 15. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici na svojom zasadnutí v pondelok 14. decembra schválili rozpočet na rok 2021. Hospodárenie mesta a rozpočtových organizácií počíta s prebytkom v hospodárení vo výške 519.205 eur.



Príjmy mesta počítajú so sumou 19,265 milióna eur. Celkové navrhované príjmy na rok 2021 predstavujú zníženie príjmov oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu o 860.040 eur. Hlavnými príjmami sú bežné príjmy vo výške 17,571 milióna eur.



V kapitálových sa počíta so sumou 794.000 eur a príjmy z finančných operácií sú naplánované vo výške 900.000 eur. "V oblasti príjmov kapitálového rozpočtu je navrhované zníženie v roku 2021 o 651.083 eur, pričom hlavnú položku zníženia predstavujú príjmy z predaja pozemkov," informuje mesto.



Výdavky sú v celkovej výške 18,746 milióna eur. Na bežné výdavky sa počíta s výškou 16,306 milióna eur, výdavky na finančné operácie tvoria takmer dva milióny a najnižšie sú plánované kapitálové výdavky, s ktorými sa v mestskom rozpočte počíta so sumou 449.300 eur.