Skalický jarmok si vyžiada počas najbližších dní dopravné obmedzenia

Skalica 18. septembra (TASR) - Skalický jarmok si vyžiada v meste počas najbližších dní viaceré dopravné obmedzenia. Podujatie sa uskutoční v piatok (20. 9.) a v sobotu (21. 9.). Mesto Skalica o tom informovalo na svojom webe.



Vo štvrtok (19. 9.) od rána do 20.00 h bude uzavretá časť Námestia slobody. Od štvrtkového večera uzatvoria okrem námestia a Kráľovskej ulice aj časť Štefánikovej, Jatočnej a Gorkého ulice. Na Potočnej ulici bude v tomto čase povolené státie len na tzv. rýchloobrátkovom parkovisku.



V piatok od 16.00 h do nedele (22. 9.) do 11.00 h bude okrem námestia a Kráľovskej ulice uzavretá aj časť Štefánikovej, Jatočnej a Gorkého ulice. Potočná ulica bude uzavretá okrem úseku od križovatky Hurbanova - Jednoradová. "Obchádzková trasa je rozdelená na dva smery a bude riadne vyznačená dočasným dopravným značením," spresnilo mesto. Na Nádražnej ulici bude dočasný obojstranný zákaz státia.