Skanzen v Pribyline má novú oddychovú zónu s náučným chodníkom

Pribylina 4. januára (TASR) - Liptovské múzeum v Ružomberku sprístupnilo v expozícii Múzea liptovskej dediny v Pribyline oddychovú zónu spojenú s náučným chodníkom. Nová atrakcia prezentuje prírodné dedičstvo Slovenska i Liptova, určená je aj pre osoby so špeciálnymi potrebami. Múzeum o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke.



Nová oddychová zóna je výsledkom projektu, ktorý múzeum realizovalo v poslednom období v rámci programu slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce. "Zámerom bolo sprístupniť krásu prírodného dedičstva všetkým, ktorí pre akúkoľvek príčinu nemôžu ísť do tatranskej prírody alebo ťažko dostupných terénov, predovšetkým osobám so špeciálnymi potrebami," konkretizovalo múzeum.



Zóna je realizovaná bez bariér a s rôznymi pomôckami. Ide napríklad o navigáciu vo forme obrubníkov, zábradlie z lán, informačné tabuľky v Braillovom písme či novú mobilnú aplikáciu.



Finančné prostriedky vo výške 233.782 eur múzeum získalo cez projekt "Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí". Z celkovej sumy financoval Európsky fond regionálneho rozvoja 85 percent, desať percent štátny rozpočet a päť percent Žilinský samosprávny kraj.