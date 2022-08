Skanzen pod Ľubovnianskym hradom bude dejiskom festivalu Castle Sound

Stará Ľubovňa 26. augusta (TASR) - Skanzen pod Hradom Ľubovňa bude v piatok dejiskom festivalu Castle Sound, ktorý je pokračovaním niekoľkoročného cyklu Nu Sound of Visegrad. Jeho primárnym cieľom je prinášať do slovenských regiónov novú a inšpiratívnu hudbu z krajín Vyšehradskej štvorky. Informoval o tom správca skanzenu Dušan Janický s tým, že večerný program festivalu štartuje o 19.30 h.



"Do Ľubovnianskeho amfiteátra prídu štyri výnimočné kapely – domáca Korben Dallas, Kroke z Poľska, Zrní z Českej republiky a maďarská skupina Óperentzia. V nádhernom prostredí prírodného skanzenu s výhľadom na Ľubovniansky hrad pripravujeme okrem koncertov aj výstavu plagátov i prehliadku nezávislých dokumentov," priblížil Janický s tým, že cez deň sa bude konať aj sprievodný program na hlavnom námestí v Starej Ľubovni.



Podujatie organizuje Ľubovnianske múzeum v spolupráci s mestom v rámci projektu Uzol kultúry – Stará Ľubovňa – Mesto kultúry 2022. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.



Projekt Nu Sound of Visegrad bol súčasťou aktivít Mesto kultúry 2019 Banská Štiavnica, taktiež sa uskutočnil v rámci aktivít Mesto kultúry 2020 Nové Zámky ako celodenný festival. Putovný projekt sa predstavil aj v krajinách, ako Rumunsko, Srbsko, Nórsko či Nemecko.