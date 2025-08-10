Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch oslavuje 60. výročie hudbou a tancom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Návštevníkov v skanzene v nedeľu privítajú remeselníci a stánkari, súčasťou ponuky sú tvorivé aktivity aj výsadba jubilejného orecha kráľovského.

Autor TASR
Bardejov 10. augusta (TASR) - Kultúrny program a ukážky remesiel sprevádzajú nedeľné oslavy 60. výročia sprístupnenia skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch. Najstarší skanzen na Slovensku patrí pod Šarišské múzeum v Bardejove.

Expozícia ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch otvorila svoje brány návštevníkom prvýkrát koncom augusta 1965. „Prvých šesť objektov odvtedy doplnilo ďalších 23 a spolu dnes prezentujú pestrú škálu drevených stavieb a spôsobu života i bývania v historických regiónoch Šariš a Zemplín,“ informoval Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je zriaďovateľom Šarišského múzea.

Návštevníkov v skanzene v nedeľu privítajú remeselníci a stánkari, súčasťou ponuky sú tvorivé aktivity aj výsadba jubilejného orecha kráľovského. Od 15.00 h sa predstavia Muzikanci Raslavicke, tanečná skupina Bardfa a ľudová hudba Róberta Harčara či Michal Smetanka.

Jubileum skanzenu sprevádzajú viaceré aktivity. PSK pripomenul, že prebieha rekonštrukcia striech 20 najväčších objektov vďaka projektu a podpore z programu Interreg Poľsko - Slovensko. Ďalšou aktivitou je spresnenie datovania vybraných objektov dendrochronologickou metódou, čím sa zistí, či najstarší objekt skanzenu, ktorým je zvonica z Janoviec, bol naozaj postavený okolo roku 1700.

Bardejovský skanzen popri zrubových dreveniciach, stodolách či sypancoch z prelomu 19. a 20. storočia prezentuje verejnosti viacero skvostov. „Ako jediný na Slovensku má hneď dva chrámy - cerkev zo Zboja (1766) a cerkev z Mikulášovej (1730). Môže sa popýšiť unikátnym technickým zariadením, vrtákom na výrobu drevených vodovodných rúr. A vďaka funkčnej replike poľnej hrnčiarskej pece, kochu, prezentuje živú hrnčiarsku tradíciu siahajúcu do roku 1475, kedy bol založený 1. hrnčiarsky cech na súčasnom území Slovenska,“ uviedol Úrad PSK.
