Skanzen vo Vychylovke je dejiskom Jánošík & Ondráš Folk Festu
Na historickej lesnej úvraťovej železnici je po oba dni pripravený prepad vlaku zbojníckou družinou.
Autor TASR
Nová Bystrica 23. augusta (TASR) - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke je počas tohto víkendu dejiskom folklórneho festivalu Jánošík & Ondráš Folk Fest. Na 12. ročníku tradičného festivalu, nazvanom po zbojníkoch z oboch brehov rieky Morava, sa predstavia slovenskí a českí folkloristi. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Vladimír Skalský.
„Festival propaguje popri česko-slovenských vzťahoch tiež región a nezabúda ani na napĺňanie potrieb českej menšiny na Slovensku či prezentáciu krajanov, reprezentovaných najmä ostravským súborom Šmykňa. Realizuje sa po prvý raz aj s podporou Ministerstva zahraničných vecí ČR,“ priblížil Skalský.
Doplnil, že na historickej lesnej úvraťovej železnici je po oba dni pripravený prepad vlaku zbojníckou družinou. „V nedeľu od 13.00 h sa uskutoční aj svätá omša pri objekte Kaplnky Panny Márie Ružencovej na lúke, pochopiteľne, s folklórnymi prvkami. Súčasťou programu bude tiež podujatie Zemiaková nedeľa z cyklu Kuchyňa starých materí,“ dodal Skalský.
V kultúrnom programe sa predstavia napríklad Folklórny súbor (FS) Detva, FS Furmani z Nitry, Folklórny klub Fogáš z Ostravy, Slovácky súbor Kyjov, mužská spevácka skupina Hermanovčan, spevácky zbor Tetky Uherský Ostroh, Drahoš Daloš a ďalší účinkujúci.
Podujatie organizujú Slovak & Czech World Network Žilina v spolupráci so Slovensko-českým klubom z Prahy, s Múzeom kysuckej dediny, so Slovak World Network z Prahy a Svetovým združením Slovákov v zahraničí.
