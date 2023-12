Skanzen vo Vychylovke predstaví zvyky od adventu do Troch kráľov

Nová Bystrica 10. decembra (TASR) - Zvyky a obyčaje na Kysuciach od adventu do Troch kráľov, ale aj vianočnú výstavu a obchôdzky Mikuláša a Lucie ponúkne v nedeľu Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke v rámci podujatia Advent na dedine. Informovala o tom Miroslava Jančulová z Múzea kysuckej dediny v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ZŠK).



"Návštevníci si môžu pozrieť v celom areáli skanzenu vianočnú výstavu Ľudové Vianoce na dedine. V interiéroch dreveníc budú nainštalované scény zo života našich predkov, pripomínajúce zvyky a obyčaje od adventu cez Vianoce až po sviatok Troch kráľov. Návštevníci budú môcť ochutnať vilijovú polievku, vianočnú kapustnicu, pečené oplátky alebo hriatô. Aj tento rok do skanzenu zavíta Mikuláš, čert a anjel, ktorí budú odmeňovať všetky deti malou sladkosťou," uviedla Jančulová.



Ako dodala, nezabudli ani na remeselníkov, drevený betlehem a vianočné folklórne vystúpenie v podaní folklórnych súborov a skupín Fľajšovan, Fľajšovanček, Veľká Magurka a Malá Magurka. Pre verejnosť bude múzeum otvorené od 10.00 do 15.00 h.