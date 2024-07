Skanzen Vychylovka sa premení na svet tvorivosti, hier a prekvapení

Nová Bystrica 28. júla (TASR) - Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke sa v nedeľu premení na svet tvorivosti, hier, remesiel a prekvapení. Pripravili tam podujatie Zahrajme sa ako kedysi. TASR o tom informovala vedúca správy Múzea kysuckej dediny Miroslava Jančulová.



"Počas nedeľnej návštevy sa od 10.00 do 16.30 h môže verejnosť vydať po stopách našich predkov, aby skanzen preskúmala naplno všetkými zmyslami. Cesta do minulosti sa začne pri stanici Skanzen, kde si vyskúšajú prácu železničiarov," priblížila Jančulová. Pre deti pripravili fotenie s výpravcovskou čiapkou na drezine "Motorko". Tí odvážnejší si podľa správkyne budú môcť skúsiť aj pribíjanie železničných klincov.



Na prehliadkovej trase v skanzene, ktorá sa začína pri základnom kameni, vstúpia návštevníci do sveta tvorivosti a zábavy - predstavia im tradičné remeslá cez priame ukážky výroby. "Budú si môcť skúsiť dávne remeslo spojené so životom človeka na vidieku, ale aj v mestách, šindliarstvo. Na lúke pri Kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou si zasúťažia, pretože ich tam čaká skákanie vo vreci, ktoré je klasikou medzi detskými hrami," uviedla Jančulová.



Pri obytnom dome Do Rybov si rodiny môžu vytvoriť tradičnú hračku starých rodičov, tzv. frndžalku, a zahrajú si kriket. V usadlosti Do Potoka zamestnanci múzea pripravili trenažér na dojenie mlieka. K dispozícii bude aj hod na terč či skok do sena. "V usadlosti Do Poništa sa návštevníci na vlastné oči presvedčia, že kováčsky majster má šikovné ruky," dodala správkyňa múzea.



V poslednej usadlosti U Hruškuliaka si budú môcť záujemcovia vyskúšať mladý šport hobbyhorsing. Ide o koníček s gymnastickými prvkami, pri ktorom sa využívajú hobby kone, známe aj ako kone na palici. K dispozícii bude päť takýchto koníkov, s ktorými budú zdolávať pripravené prekážky.