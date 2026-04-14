Skanzeny na severovýchode Slovenska sa pripravujú na hlavnú sezónu
Na hlavnú sezónu sa pripravuje aj národopisná expozícia pod holým nebom vo Svidníku.
Autor TASR
Bardejov 14. apríla (TASR) - S príchodom jarných mesiacov sa postupne otvárajú brány expozícií ľudovej architektúry a sprístupňujú unikátne drevené chrámy na severovýchode Slovenska. Ako TASR informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov Radomír Jančošek, tento rok je stredobodom pozornosti najmä skanzen v Bardejovských Kúpeľoch, ktorý vstupuje do jubilejnej 60. sezóny po najväčšej investičnej akcii vo svojej novodobej histórii. Zároveň región cieli na prekročenie hranice 100.000 návštevníkov ročne.
Expozícia ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch (skanzen), ktorá je organizačnou jednotkou Šarišského múzea v Bardejove, prešla v uplynulom období zásadnou technickou obnovou.
„Investícia v celkovej hodnote viac ako 1,9 milióna eur sa sústredila primárne na záchranu stavebných substancií a výmenu strešných krytín, ktoré boli v havarijnom stave. Rekonštrukcia sa dotkla viac ako 20 objektov v areáli, čím sa výrazne predĺžila životnosť týchto vzácnych dokladov ľudového staviteľstva Horného Šariša. Práce v areáli boli zamerané predovšetkým na odbornú pamiatkovú obnovu s použitím tradičných materiálov a postupov, pričom prioritou bolo zachovanie autenticity drevených konštrukcií,“ vysvetlil Jančošek.
Súčasťou projektu bol aj rozsiahly dendrochronologický výskum, ktorý priniesol nové vedecké poznatky o veku jednotlivých trámov a presnejšom datovaní vzniku objektov.
Okrem obytných domov a hospodárskych stavieb sú v areáli dominantné dva sakrálne objekty. Ide o gréckokatolícky chrám z obce Zboj z roku 1766 a menší chrám z obce Mikulášová z roku 1730. Oba kostolíky sú plne funkčné a slúžia nielen ako muzeálne exponáty, ale aj na liturgické účely.
„Rekonštrukcia bardejovského skanzenu bola nevyhnutným krokom k zachovaniu kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Tento rok navyše oslavujeme okrúhle 60. výročie založenia tejto expozície, čo chceme využiť na ešte intenzívnejšiu propagáciu regiónu,“ doplnil Jančošek.
V areáli pribudli aj nové technické zaujímavosti. Medzi najvýznamnejšie patrí funkčná poľná hrnčiarska pec, ktorá slúži na praktické ukážky starých remeselných techník. Návštevníci môžu počas vybraných víkendov sledovať proces výpalu keramiky tak, ako ho realizovali majstri v minulých storočiach. Rovnako zaujímavým prírastkom je historický vrták na výrobu drevených vodovodných rúr.
Na hlavnú sezónu sa pripravuje aj národopisná expozícia pod holým nebom vo Svidníku. Toto múzeum, spravované Slovenským národným múzeom - Múzeom ukrajinskej kultúry, patrí podľa Jančošeka k najrozsiahlejším svojho druhu. Na ploche 11 hektárov prezentuje tradičné formy bývania, hospodárenia a spoločenského života obyvateľov severovýchodného Slovenska. Dominantou areálu je drevený chrám svätej Paraskevy z obce Nová Polianka, ktorý bol postavený v roku 1766.
„Ročná návštevnosť oboch skanzenov v regióne stabilne rastie, pričom bardejovský skanzen navštívi ročne v priemere 35.000 až 45.000 návštevníkov a svidnícky asi 20.000 návštevníkov. Potenciál po rekonštrukcii je výrazne vyšší,“ dodal Jančošek.
