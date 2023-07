Škapuliarska púť v Topoľčiankach patrí k najstarším v strednej Európe

Topoľčianky 15. júla (TASR) - V Topoľčiankach sa v týchto dňoch zišli veriaci zo Slovenska i Maďarska na 337. Škapuliarskej púti. Samotnej púti predchádza takzvané triduum, teda trojdňová duchovná príprava, počas ktorej sa už od stredy 12. júla konajú sväté omše.



Ako informovalo nitrianske biskupstvo, hlavný program sa začal v sobotu svätou omšou za nové kňazské a rehoľné povolania. Nasledovať budú krížové cesty pre slovenských i maďarských pútnikov. Pontifikálne večerné omše budú celebrovať kapošvársky diecézny biskup László Varga a diecézny biskup Concordia-Pordenone v Taliansku Giuseppe Pellegrini.



Súčasťou sobotného programu bude aj prijímanie nových členov do Škapuliara. Nedeľný program púte vyplnia viaceré sväté omše pre slovenských i maďarských pútnikov. Hlavným celebrantom slávnostnej omše na Kalvárii bude nitriansky biskup Viliam Judák.



Púť v Topoľčiankach patrí k najstarším v strednej Európe. Jej história siaha do 17. storočia a viaže sa k púti Alžbety Rákoczyovej-Erdödy do Svätej zeme na znak vďaky za víťazstvo v bitke nad Turkami pri Viedni. Neskôr od pápeža Inocenta XI. dostala povolenie založiť na svojom panstve v Topoľčiankach Bratstvo svätého Škapuliara. Pápež súhlasil aj s konaním každoročnej púte na sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Prvá púť sa konala 16. júla 1686 a odvtedy sa tu veriaci schádzajú každoročne.