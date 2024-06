Skatepark v košickej mestskej časti Sídlisko KVP už možno užívať

Košice 4. júna (TASR) - Skatepark pod mostom na Moskovskej triede v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP môže verejnosť oficiálne užívať od utorka. Pre TASR to uviedol starosta Ladislav Lörinc s tým, že v najbližších dňoch začnú zároveň s výstavbou jeho druhej a tretej etapy. MČ totiž uspela vo výzve a z Fondu na podporu športu dostala na tento účel 312.000 eur.



Hlavná časť skateparku vznikla v tomto roku v rámci prvej etapy projektu. MČ v uplynulých dňoch získala kolaudačné rozhodnutie a povolenie na jej užívanie. V rámci realizácie ďalších etáp bude oplotenie vymedzujúce stavenisko umiestnené len v tom priestore, kde sa bude pracovať - aby bolo možné využívať jednotlivé prvky skateparku. Práce na jeho druhej a tretej etape by podľa Lörinca mohli trvať tri mesiace od prevzatia staveniska. Predpokladá, že hotové by tak mohli byť na jeseň.



"Dotácia nám umožní dobudovať kompletné zázemie. Pribudne EPDM plocha s workout prvkami, pribudnú šatne, sociálne zariadenia, osvetlenie, kamerový systém, a takisto tribúna pod mostom. Bude to jeden z najkvalitnejších skateparkov na Slovensku," povedal. Vzniknúť by tu mala aj dažďová záhrada. Jedna z unimobuniek by v budúcnosti mohla príležitostne slúžiť aj na poskytovanie občerstvenia.



"Význam tohto projektu pre našu MČ je obrovský, najmä keď si uvedomíme, že posledný skatepark v Košiciach bol postavený v roku 2008. Nový skatepark bude prínosom nielen pre terajšie, ale aj pre budúce generácie, a vytvorí prostredie, kde sa budú stretávať športovci a nadšenci rôznych vekových kategórií, najmä však tínedžeri, ktorým kvalitné voľné športoviská v Košiciach chýbajú," dodal Lörinc.



Náklady projektu vo všetkých troch etapách sa pohybujú na úrovni okolo 580.000 eur. Na prvú etapu získala MČ z programu Terra Incognita prostredníctvom Košického samosprávneho kraja dotáciu vo výške 190.000 eur. Celkovo by vznik skateparku mal stáť samotnú MČ zhruba 80.000 eur.