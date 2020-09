Skatepark v Humennom museli pre poškodenie uzavrieť

Humenné 27. septembra (TASR) – Skateparkové ihrisko pri športovej hale v Humennom muselo mesto v piatok (25. 9.) oplotiť so zákazom vstupu. Dôvodom je viacero dier, ktoré sa objavili na prekážkach, skatepark preto potrebuje opravu. Informoval o tom humenský mestský úrad.



"Už viackrát sme skatepark uzavreli 'opáskovaním', ale to nemá prakticky žiaden význam. Mládež pásky hneď strhne a zákaz nerešpektuje. Preto sme pristúpili k ráznejším opatreniam a skatepark sme oplotili," uviedol riaditeľ Správy rekreačných a športových zariadení (SRŠZ) Peter Ždiňák.



Kým boli na prekážkach dve menšie diery, ešte sa mohlo adrenalínové športovisko využívať. Počet dier sa však už rozšíril na sedem. "Sú rôznej veľkosti, väčšie, menšie, využívať sa prekážky už nemôžu, je to ohrozenie zdravia. Priestor máme snímaný kamerovým systémom, nahrávky si pozrieme a zistíme, ako k zničeniu došlo. Predpokladám vandalizmus, lebo materiál je bežným spôsobom veľmi ťažko zničiteľný. Teda, buď úmysel, alebo diery vznikli činnosťou cyklotrialistov. Ihrisko však má prioritne slúžiť skateboardu," poznamenal Ždiňák.



Mestská organizácia dala zistiť predbežnú cenu opravy, čaká na cenovú ponuku a dodanie náhradných dielov, ktoré však prídu až z Česka.



Skateparkové ihrisko postavila samospráva koncom roka 2007. Vzniklo na podnet mladých Humenčanov, ktorí sa venujú adrenalínovým športom.