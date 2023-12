Nitrianski skauti postupne roznášajú betlehemské svetlo do chrámov

Nitra 18. decembra (TASR) - Nitrianski skauti postupne roznášajú do farských chrámov v celej Nitrianskej diecéze betlehemské svetlo. Priviezli ho z rakúskeho Linzu, kam ho do Európy priviezli priamo z Betlehema. Nitrianske biskupstvo podporuje túto skautskú tradíciu a na svojom území vytvára podmienky na to, aby sa mohla realizovať a udržiavať v záujme šírenia posolstva Vianoc aj v súčasnosti, informovalo biskupstvo.



Členovia nitrianskej Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu symbolicky na tretiu adventnú nedeľu (17. 12.) priniesli betlehemské svetlo aj do Katedrály - Baziliky sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Niekoľko desiatok chlapcov a dievčat v skautských uniformách svetlo odovzdalo počas svätej omše, ktorú za účasti širokej verejnosti celebroval kanonik Katedrálnej kapituly a súčasne rektor Kňazského seminára sv. Gorazda Marián Dragúň.