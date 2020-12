Skauti rozdajú betlehemské svetlo na hornej Nitre aj tento rok

Prievidza 11. decembra (TASR) - Plamienok zapálený v Bazilike Narodenia Pána prinesú skauti na hornú Nitru aj tento rok, napriek ťažkej dobe a platným protiepidemickým opatreniam. Na Štedrý deň ho rozdajú záujemcom na viacerých miestach v Prievidzi a Bojniciach, informoval vodca 14. zboru Prievidza Alojz Vlčko.uviedol Vlčko.Skauti podľa neho v čo najväčšej miere zabezpečia samoobslužné rozdávanie, to znamená, že pokiaľ to bude možné, plamienok si záujemcovia odpália od sviece alebo lampy sami, s ich minimálnou asistenciou.doplnil.Na Štedrý deň rozdajú skauti betlehemské svetlo medzi 13.00 a 14.00 h v Prievidzi na Dlhej ulici, Námestí slobody, na sídliskách Žabník, Necpaly, Kopanice, Píly a Zapotôčky. V Bojniciach pri lekárni na sídlisku Lúčky, pred Kostolom sv. Martina a v mestskej časti Dubnica.priblížil ďalej Vlčko.Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú.dodal Vlčko.