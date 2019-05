Skautské nočné hry vrátili mladých ľudí späť do obdobia Pražskej jari

V minulých ročníkoch si účastníci hry mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako sa žilo za komunizmu či počas zápasu s fašizmom cez druhú svetovú vojnu.

Nitra 6. mája (TASR) – Nitrianski skauti z 23. zboru Nitrava sa počas uplynulého víkendu vrátili do obdobia Pražskej jari, keď obrodný proces v Československu zastavili v auguste 1968 tanky vojsk Varšavskej zmluvy. V noci zo soboty (4. 5.) na nedeľu (5. 5.) sa ulice Nitry stali dejiskom tretieho ročníka Nitrianskej mestskej hry (NIMEH).



Skauti každý rok organizujú toto podujatie pre svojich priateľov z iných miest. Cieľom hry je vzdelávať mladých ľudí o nedávnych dejinách pútavým a zážitkovým spôsobom. „Formou scénok a prežívaním životných osudov skutočných ľudí sa tak mladí lepšie vžijú do ducha doby,“ uviedla jedna z organizátoriek Jana Chrtianska.



V minulých ročníkoch si účastníci hry mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako sa žilo za komunizmu či počas zápasu s fašizmom cez druhú svetovú vojnu. „Tento rok sme im priblížili obdobie Pražskej jari a okupácie Československa vojskami spriatelených štátov. Zvlášť cenné je to, že NIMEH už tradične pripravujú stredoškoláci. Celá akcia sa začala besedou so skautkou, ktorá bola pamätníčkou spomínaného obdobia. Neskôr počas zoznamovacích hier vbehol medzi skautov mladý muž, ktorý im oznámil, že do našej vlasti vtrhli okupanti,“ povedala o zápletke hry Chrtianska.



Skauti následne sami zažili prenasledovanie a zatýkanie príslušníkmi Štánej bezpečnosti (ŠtB). Neskôr sa im podarilo zorganizovať hnutie odporu a postupne absolvovali desať stanovíšť, na ktorých si vypočuli príbehy ľudí z obdobia normalizácie. „Mohli tak stretnúť zatknutých rehoľníkov, predavačku v drogérii, ktorej vojaci rozstrieľali výklad, skautku, z ktorej násilne spravili pionierku, či rodinu zastreleného Jozefa Bonka. Pomohli chatárovi z Vysokých Tatier vyniesť náklad do hôr a so záchranármi podali prvú pomoc zraneným,“ popísala priebeh NIMEH-u Chrtianska.



Ako doplnila, cieľom nočnej hry bolo splniť všetky úlohy v čo najkratšom čase. Hra sa odohrávala v nočných uliciach Nitry a účastníci pri nej prešli spolu asi 20 kilometrov. „Napätie a vierohodnosť hre dodávali aj prepady príslušníkov ŠtB, či už peších, ako aj motorizovaných v čiernej dodávke. Zlé počasie, ale aj únosy a vypočúvania výrazne sťažili plnenie úloh. Hlavným cieľom však bolo vžiť sa do doby, ktorá bola pre Slovákov a Čechov taká významná. Vidieť, ako ľudia vtedy žili, čo cítili a spoznať cenu slobody a solidarity,“ dodala Chrtianska.