Divadlo v Martine uvedie premiéru česko-slovenského projektu Iokasté

Martin 28. októbra (TASR) – Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uvedie v piatok a sobotu (29. 10.) premiéru inscenácie Iokasté autora a zároveň režiséra Lukáša Brutovského. Pražská premiéra česko-slovenského koprodukčného projektu SKD Martin a Mestských divadiel pražských sa uskutoční sobotu 5. novembra v divadle Komedie.



V sezóne 2022/2023 s názvom RE: CYKLUS sa martinské divadlo zameriava na témy súvisiace s koncom antropocentrizmu a krízou maskulinity. "Tituly Iokasté, Hekuba a Bačova žena reflektujú možnosti a podoby tragédie ako divadelného žánru. V centre každého stojí silná ženská postava. Iokasté je česko-slovenský projekt. V jednej chvíli si kolegovia jazyky na chvíľočku vymenia v rámci zmierenia, ku ktorému dochádza na záver. Koprodukcia vznikla na základe organizovanej spolupráce pod dohľadom Únie európskych divadiel v rámci väčšieho projektu," uviedol Brutovský.



Inscenáciu bude SKD Martin hrať jeden mesiac v Prahe a jeden mesiac v Martine. V hlavných úlohách sa divákom predstavia Jana Oľhová a Petr Konáš. "Potešila som sa, že budeme spolupracovať s českým divadlom. Mám partnera, ktorý je ako môj syn. Povedzme, že by mohol byť postavou Oidipa. Ale v tomto projekte nestvárňujeme konkrétne postavy, ja nie som Iokasté a on Oidipus. Do týchto postáv sa dostávame len v určitých situáciách v texte. Je to absolútne moderný text a spája antiku s našou súčasnosťou. Každý si tam môže nájsť paralely medzi týmito dvoma prostrediami," priblížila Oľhová.



Herec Mestských divadiel pražských Petr Konáš ocenil, že inscenácia nie je klasickou antikou. "Nič proti antike, ale myslím si, že dnes je už ťažko divácky stráviteľná. Som rád, že Lukáš to poňal ako svoj vlastný text. Je natoľko zaujímavý, že to rozhodne bude udalosť, trúfam si povedať," podotkol.



V česko-slovenskom projekte bude mať podľa vlastných slov oproti hereckej partnerke väčšiu výhodu. "Slováci vedia po česky, aj mladšie ročníky, pretože tu stále beží české vysielanie. Ale u nás zisťujem, že mladšia generácia už po slovensky nerozumie. Až ma prekvapuje, ako kedysi banálne slová z bežnej hovorovej reči nepoznajú," dodal Konáš.



Vznik inscenácie Iokasté z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.