Skelet na Laniciach vo Zvolene nie je vhodný pre atletickú halu
Autor TASR
Zvolen 7. novembra (TASR) - Plánovanú atletickú multifunkčnú halu vo Zvolene nie je vhodné postaviť na mieste rozostavaného skeletu na Laniciach. Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informoval primátor Zvolena Vladimír Maňka s tým, že možnosťami sú lokality Bariny alebo sídlisko Zlatý potok.
Dodal, že pre strechu na rozostavanej stavbe pri univerzite by museli urobiť úplne nové podopretie. Nové piloty by tak boli mimo základov, a to by bolo podľa neho najdrahšie. „Nevyužili by sme piloty, ktoré tam v súčasnosti sú. Nedalo by sa pod tým umiestniť ani parkovanie,“ objasnil.
Spomenul, že so zamestnancami mesta sa boli pozrieť na halu v Ostrave, podľa ktorej by chceli postaviť tú vo Zvolene. Zároveň sa stretli s autorom projektu. „Ak by sme zobrali tento projekt, bolo by to najrýchlejšie a najjednoduchšie,“ zdôraznil s tým, že pod ostravskou halou je aj podzemné parkovanie.
Podľa primátora by bolo najlepšie umiestniť novú halu v lokalite Bariny, pretože na toto miesto je prístup z každej strany. V minulosti tam chceli postaviť plaváreň. Možnosťou je aj priestor po bývalom športovisku na Zlatom potoku. Je to pri bývalej druhej základnej škole, z ktorej sú nájomné byty. Architekt mesta Peter Kašša počas rokovania MsZ vysvetlil, ako by hala v oboch zvolenských lokalitách mohla vyzerať. Komentoval aj to, kde by boli príjazdové cesty.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR pre TASR uviedlo, že konečná lokalita, v ktorej zrealizujú projekt výstavby atletickej haly, bude výsledkom trojstranných odborných rokovaní. A to medzi ministerstvom, Slovenským atletickým zväzom a mestom Zvolen. „Prioritou rezortu je poskytnúť slovenskému športu bezpečnú a modernú športovú infraštruktúru a tomuto cieľu budú všetky technické otázky podriadené,“ potvrdilo.
Rezort na ňu vyčlenil 15 miliónov eur. Prednostne bude slúžiť vrcholovým podujatiam atletického zväzu, poskytne však aj zázemie pre miestne a regionálne športové kluby. Okrem Zvolena vybudujú multifunkčné atletické haly aj v Martine a v Košiciach.
