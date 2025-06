Skelet nového pavilónu nemocnice v Spišskej Novej Vsi dokončili

Nová Ves 23. júna (TASR) - Výstavba nového pavilónu nemocnice v Spišskej Novej Vsi pokračuje podľa harmonogramu. Dokončený je železobetónový skelet budovy. Ako TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals Bianka Krejčíová, popri výstavbe pokračuje aj rekonštrukcia existujúcich priestorov nemocnice a rozširujú sa technické objekty v areáli vrátane výstavby energobloku.



„Teší ma, že napriek rozsahu a zložitosti projektu sa nám darí napredovať bez zdržaní. Každý takýto krok nás posúva bližšie k cieľu - k novej modernej nemocnici, ktorá prinesie kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a vyšší komfort pacientom z celého regiónu,“ uviedol generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha.



Po dokončení skeletu pokračujú montážou prvých okien a realizáciou hydroizolácie strechy. Následne začnú s prácami na fasáde novej budovy. Vo vnútorných priestoroch pavilónu sa zároveň pripravuje montáž sadrokartónových priečok a realizácia kostrových rozvodov. V najbližších mesiacoch sa na stavbe objavia aj prvé väčšie technologické zariadenia, ako napríklad vzduchotechnické jednotky či záložný zdroj elektrickej energie.



Okrem výstavby nového pavilónu pokračuje aj rekonštrukcia existujúcich častí nemocnice. Práce sa po dokončení vzorovej izby rozšírili do ďalších pacientskych izieb a zázemia pre personál. V kúpeľniach a hygienických priestoroch pracujú na obkladoch a dlažbách. Prebieha aj maľovanie stien a montáž dverí.



V areáli nemocnice sa buduje nový energoblok, ktorý bude energetickou centrálou novej nemocnice. Zároveň prebieha realizácia areálovej kanalizácie a plynovodu či betonáž spojovacích krčkov, ktoré prepoja nový pavilón s existujúcou budovou nemocnice.



Podľa aktuálneho harmonogramu bude do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok a trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby. Jeho kompletné dokončenie je naplánované do konca roka 2028.



Budova nového pavilónu nemocnice bude spĺňať environmentálne kritériá a z pohľadu energetickej efektívnosti bude patriť medzi najmodernejšie v Európe. „Tretí najväčší projekt spolufinancovaný z plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve aj po zrealizovaní investície zostane naďalej majetkom Košického samosprávneho kraja,“ dodala Krejčíová.