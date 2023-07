Ski Skalka Resort chce vybudovať nový vlek i zázemie pre techniku

Kremnica 3. júla (TASR) - Spoločnosť WEILL, ktorá je prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska Ski Skalka Resort, chce v Kremnických vrchoch vybudovať nový lyžiarsky vlek. V stredisku tiež plánuje postaviť objekt, ktorý by slúžil ako zázemie pre snežnú techniku. Zámermi investora sa na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) zaoberali aj poslanci mesta Kremnica.



Nový približne 700 metrov dlhý lyžiarsky vlek chce prevádzkovateľ strediska postaviť na zjazdovke s už existujúcou sedačkovou lanovkou. Ako pre TASR uviedlo lyžiarske stredisko, vlek má rozšíriť ponuku služieb pre návštevníkov a slúžiť bude aj v zlom počasí, keď je prevádzku sedačkovej lanovky z bezpečnostných dôvodov nutné prerušiť. "Ak to cestujúcim vyhovuje, môžu používať vlek aj pri zhoršených poveternostných podmienkach alebo pri zhoršenom počasí," priblížil prevádzkovateľ s tým, že nový vlek tiež zvýši celkovú kapacitu strediska.



Poslanci mesta Kremnica na júnovom zasadnutí MsZ schválili zámer strediska vybudovať na pozemkoch, ktoré má prevádzkovateľ v prenájme, nový lyžiarsky vlek s podmienkou, že po ukončení nájmu, ak o to mesto požiada, budú pozemky pod novovybudovaným lyžiarskym vlekom vrátené do pôvodného stavu. Poslanci tiež schválili prenájom pozemkov, na ktorých chce prevádzkovateľ strediska vybudovať zázemie na umiestnenie a údržbu snežných mechanizmov. Podmienkou je, aby bol objekt len dočasnou stavbou.



"Zázemie na servis techniky strediska a zázemie pre zamestnancov strediska je neodmysliteľnou súčasťou každého lyžiarskeho strediska. Naši zamestnanci musia momentálne všetky 'závady' na strojoch a zariadeniach opravovať v extrémnych podmienkach, v snehu, vo vetre, v tme a v zime," vysvetlil pre TASR prevádzkovateľ strediska s tým, že drahá snežná technika navyše vplyvom zimného počasia neustále degraduje, čo spôsobuje jej ďalšie poruchy.



V rámci výstavby vleku sa lyžiarske stredisko aktuálne zaoberá geodetickým meraním spodnej a vrcholovej stanice, nasledovať bude príprava projektovej dokumentácie a riešenie stavebného povolenia. Samotnú výstavbu nového vleku v tomto roku prevádzkovateľ strediska neplánuje, začať by sa však mohli aspoň terénne predprípravy.