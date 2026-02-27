< sekcia Regióny
Skialpinista si pri lyžovaní nad Ťatliakovou chatou vážne zranil nohu
Zranený muž sa nachádzal na turistickom chodníku smerujúcom zo Smutného sedla k Ťatliakovej chate.
Autor TASR
Zuberec 27. februára (TASR) - Horskí záchranári zo západotatranského oblastného strediska vo Zverovke pomáhali v piatok popoludní 75-ročnému skialpinistovi, ktorý si pri lyžovaní nad Ťatliakovou chatou vážne zranil dolnú končatinu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Zranený muž sa nachádzal na turistickom chodníku smerujúcom zo Smutného sedla k Ťatliakovej chate. „Po príchode na miesto horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a zranenú nohu mu zafixovali. Následne bol skialpinista transportovaný pomocou nosidiel k Ťatliakovej chate,“ priblížila zásah HZS.
Doplnila, že horskí záchranári previezli zraneného muža snežným skútrom k vstupu do Roháčskej doliny, kde si ho už do starostlivosti prebrala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
