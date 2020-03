Skialpinista spadol do Májovej muldy, pravdepodobne utrpel otras mozgu

Liptovský Mikuláš 15. marca (TASR) - Viaceré odreniny a pravdepodobne otras mozgu utrpel v nedeľu popoludní po páde do Májovej muldy 60-ročný slovenský skialpinista. Mužovi pomáhali horskí záchranári z Nízkych Tatier.



Skialpinista sa počas výstupu pošmykol na zľadovatenom teréne a spadol do Májovej muldy, po páde dlhom približne 100 metrov bol doudieraný a pravdepodobne utrpel otras mozgu. "Privolaní horskí záchranári mu poskytli neodkladnú prvú pomoc a pomohli späť na zjazdovku. Následne ho záchranári snežným skútrom transportovali k ošetrovni Horskej záchrannej služby (HZS) na Bielu púť, kde si ho prevzala do starostlivosti posádka rýchlej zdravotnej pomoci," informovala o tom HZS na svojej internetovej stránke.