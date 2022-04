Skialpinista zachytil napnuté lano z ratraku, zarezalo mu do krku

Demänovská Dolina 14. apríla (TASR) – Počas lyžovania z Chopku v Nízkych Tatrách zachytil 36–ročný slovenský skialpinista napnuté kotviace lano z ratraku. Utrpel hlbokú reznú ranu na krku. Horskí záchranári o tom vo štvrtok informovali na sociálnej sieti.



Na miesto nehody smerovali leteckí i horskí záchranári. Po príchode poskytli zranenému mužovi prvú pomoc a zastavili krvácanie. "Lano, našťastie, nezasiahlo tepny. Po prílete vrtuľníka si prevzal zraneného muža do starostlivosti lekár leteckých záchranárov," priblížili horskí záchranári.







Po lekárskom vyšetrení skialpinistu naložili na palubu vrtuľníka a transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici.



K nehode došlo po skončení prevádzkového času tamojšieho strediska. Horská záchranná služba (HZS) apeluje na návštevníkov, aby nevstupovali na zjazdovky po ukončení prevádzky. Ratraky zjazdovky upravujú tak, že sa ťahajú na lane. "Lyžiar či skialpinista sa môže nič netušiac dostať do blízkosti lana, ktoré nemá šancu vidieť, alebo ktoré odrazu ´vystrelí´ zo snehu," upozornila HZS s tým, že takáto nehoda môže mať okrem vážnejších poranení aj fatálne následky.