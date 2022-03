Skialpinistov v horách pribúda, mnohí však nedodržiavajú pravidlá

Vysoké Tatry 29. marca (TASR) – Skialpinistov vo vysokohorskom teréne pribúda, mnohí však nedodržiavajú pravidlá. Potvrdili to lesníci, ochranári i horský vodca a návštevníkov upozorňujú, že pohybom mimo vyznačených oblastí ohrozujú nielen zvieratá, ale často aj seba.



„Predošlé dva roky sa nedalo jazdiť na zjazdárskych tratiach, čo ľudia využili na nákup skialpinistických lyží. Niektorí z nich sa vydajú aj do terénu, na ktorý nemajú, a ani tam nemajú čo robiť. Myslím si, že už to presahuje istú mieru únosnosti,“ skonštatoval horský vodca Jozef Janiga.



Aj napriek kvalitnému výstroju a dobrej kondícii podľa neho viacero začiatočníkov nevie dobre lyžovať vo voľnom teréne. To môže byť príčinou zvýšenej úrazovosti. Janiga preto odporúča zdokonaliť sa v lyžovaní v tzv. free ridových zónach, a až potom sa vybrať do vysokohorského terénu.



„Vôbec nás neteší absolútna ignorancia skialpinistických areálov. Kam oko dovidí, všetko v teréne je 'popísané', teda polyžované. Navyše sa sociálne siete prehýbajú pod pochvalnými snímkami. Uplynulý víkend napríklad z Vysokej, Lomnického či Svišťového štítu, Gerlachu, skupinka Poliakov promovala i Slawkowski Szczyt,“ upozorňujú lesníci zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP-u). Videá či fotografie sú podľa nich posmelením pre ďalších nadšencov. Mnohí však nevedia správne zhodnotiť stabilitu snehovej pokrývky, orientáciu svahu či reliéf a kolujúce zábery často klamlivo zobrazujú sklon svahu. To môže viesť k zbytočným zraneniam a teda aj výjazdom horských či leteckých záchranárov.



Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko upozornil, že práve záchranné akcie a hluk, ktorý ich sprevádza, sú pre zvieratá najstresujúcejšie. „Nepriame dôsledky takéhoto konania nám spôsobujú väčšie vrásky na čele ako to, že sa ľudia niekde hýbu,“ uviedol. Vo Vysokých Tatrách sú vyhradené dva obojsmerné koridory - línie, nie plochy. Prvý vedie od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla k Téryho chate, ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese. Ďalší smeruje zo Štrbského Plesa cez vodopád Skok do Soliskového sedla na Chatu pod Soliskom.



„Od 1. apríla sa spájame s lesníkmi, tak verím, že keď sa spojí 124 a 33 pracovníkov, bude to v tom území aj vidieť a budeme účinnejšie chrániť záujmy prírody aj lesného hospodárstva. Ľudia by sa už konečne mali vedieť správať v národnom parku, ak to nevedia, tak ich budeme musieť usmerniť,“ zdôraznil Majko. Dodal, že momentálne finišujú s novým návštevným poriadkom, keď bude schválený, budú dôsledne jeho podmienky vymáhať.