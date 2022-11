Skibusy do Demänovskej doliny budú jazdiť podľa nového poriadku

Liptovský Mikuláš 14. novembra (TASR) – Skibusová doprava do Demänovskej doliny bude v zimnej sezóne 2022/2023 premávať podľa nového cestovného poriadku. Pripravuje ho Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Cieľom inovovaného cestovného poriadku je motivovať čo najviac lyžiarov, aby necestovali do tamojšieho horského strediska autami a využívali ekologickejšiu dopravu. "Túto zimu zvýšime frekvenciu prepravy skibusmi zo záchytného parkoviska. Naše autobusy budú odchádzať smerom do Jasnej každých 15 minút," povedala riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková.



Parkovanie na záchytnom parkovisku bude bezplatné. "Liptovskomikulášania budú mať možnosť dostať sa za lyžovačkou do Demänovskej doliny skibusmi z celého mesta - z Podbrezín, z Okoličného, z centra mesta a železničnej stanice, z Palúdzky, ako aj z Demänovej a Bodíc," priblížila hovorkyňa.



Ako dodala, bezplatné skibusy do Demänovskej doliny začnú premávať 26. decembra.