Sklá z prístreškov MHD zastávok v Poprade poslali na expertízu

Poprad 21. júna (TASR) - Sklá z prístreškov zastávok Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Poprade poslali na expertízu, ostávajú naďalej zatvorené. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti po tohto týždňovom stretnutí so zástupcami prevádzkovateľa i dodávateľa prístreškov na pôde mestského úradu. Opatrenie súvisí s incidentom, pri ktorom sa sklo z prístreška roztrieštilo a zranilo cestujúcu čakajúcu na zastávke MHD pri Dome kultúry.



Napriek tomu, že mesto Poprad nie je vlastníkom a ani správcom týchto prístreškov, primátor Anton Danko požiadal hneď po udalosti riaditeľku technického oddelenia spoločnosti euroAWK Martinu Majerovú o ich urýchlenú a zároveň dôkladnú technickú kontrolu. Cieľom bolo vylúčiť možnosť prípadného ďalšieho podobného incidentu. Vedenie spoločnosti euroAWK na stretnutí so zástupcami mesta uviedlo, že bezpečnosť obyvateľov je pre prevádzkovateľa prístreškov kľúčová. V tejto súvislosti poslali na expertízu u certifikovaného znalca tri strešné sklá z rôznych, náhodne vybraných zastávok vrátane dotknutého prístrešku. Výsledok bude známy budúci týždeň. Pokiaľ by sa zistilo, že strešné sklá na prístreškoch sú chybné, musia sa vymeniť na náklady dodávateľa.



"Naša spoločnosť splnila všetky podmienky verejnej obchodnej súťaže, jednou z nich bola práve podmienka na zabezpečenie strešnej krytiny z minimálne kaleného skla s potlačou a hrúbky minimálne osem milimetrov. To, čo od nás mesto požadovalo, sme aj splnili a vo viacerých bodoch sme ponuku navýšili nad požadované kritérium. Všetky prístrešky dodávané naším dodávateľom sú certifikované a spĺňajú všetky bezpečnostné kritériá pre slovenský trh," ubezpečila Majerová.



Aleš Bakoš, konateľ firmy mmcité sk, ktorá je výrobcom prístreškov, na stretnutí uviedol, že prijali viaceré opatrenia. "Zrealizovali sme obhliadku všetkých lokalít, ktorá potvrdila, že okrem dvoch skiel, ktoré vykazujú znaky poškodenia a odporúčame ich vymeniť, sú všetky ostatné strešné sklá v technickom stave zodpovedajúcom stanoveným normám. Sklá, ktoré sú použité v súčasnosti, sú podľa legislatívy vyhovujúce a môžu sa používať vo verejnom priestore. Sú štandardne používané na autobusových prístreškoch v rámci Slovenska. Ako výrobca máme v našom portfóliu a ponúkame do autobusových prístreškov aj variantu lepeného skla," priblížil.



Mestu však tvrdenie, že je všetko v norme a legislatívne vyhovujúce, podľa primátora nestačí. "Autobusové prístrešky umožníme sprístupniť len vtedy, ak bude na 100 percent garantovaná ich bezpečnosť. Preto počkáme na výsledky uvedenej expertízy," uzavrel Danko.