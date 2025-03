Skládku odpadu na Zavarskej ceste v Trnave čaká ďalšie rozšírenie

Trnava 18. marca (TASR) - Mesto Trnava podpísalo zmluvu so zhotoviteľom ďalšej etapy rozšírenia skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste. Výsledkom bude zvýšenie kapacity skládky o 220.000 kubických metrov. Zmluva o dielo medzi mestom Trnava a spoločnosťou ViOn v hodnote 1,1 milióna eur s DPH bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.



"Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko najneskôr do šiestich mesiacov od odovzdania staveniska," uvádza sa v zmluve. Šiesta etapa rozšírenia skládky podľa mesta zabezpečí pokračovanie činnosti zneškodňovania odpadov v predmetnej lokalite.



Do verejného obstarávania sa zapojilo osem subjektov. ViOn predložil ponuku s najnižšou cenou. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na vyše 1.420.407 eur bez DPH. Skládka sa nachádza na okraji Trnavy, je vo vlastníctve mesta. Prevádzkuje ju spoločnosť FCC Trnava.