Skládku v lokalite Žabany v Michalovciach rozšírujú

Michalovce 10. septembra (TASR) - Rozšírenie existujúcej skládky v lokalite Žabany v Michalovciach pokračuje podľa plánov. Stavenisko odovzdalo mesto v apríli. Ako TASR potvrdil primátor Michaloviec Miroslav Dufinec, investícia v hodnote približne 1,4 milióna eur z vlastných zdrojov by mohla byť stavebne dokončená v novembri.



"Zhotoviteľ je ochotný a schopný odovzdať stavbu na konci novembra, pokiaľ to umožní počasie. Následný kolaudačný proces však závisí od Inšpekcie životného prostredia a môže trvať niekoľko mesiacov," uviedol Dufinec.



Doteraz na skládke zrealizovali viaceré stavebné práce. Okrem vytvorenia telesa skládky dokončili dno a obvodové hrádze, nainštalovali minerálne tesnenie dna a svahov. Na tieto vrstvy aplikovali elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém, ktorý slúži na detekciu prípadných poškodení tesniacich fólií. Na skládke položili tesniace fólie, na ktoré následne aplikovali ochrannú geotextíliu. Na ochranu tesniacich vrstiev a na účely odvádzania vôd boli inštalované geosyntetické drenážne geokompozity.



Práce v posledných týždňoch zahŕňali aj úpravu vonkajších vzdušných svahov a vytvorenie spevnených štrkových plôch na skládke. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie vnútorných drenážnych systémov, ktoré sú napojené na zvodné drenážne potrubia a slúžia na efektívne odvodnenie skládky.



V súčasnosti prebiehajú práce na výstavbe oplotenia a na realizácii drenážnej vrstvy zo štrku na dne skládky. Medzi zostávajúce práce patrí ešte inštalácia systému na odplynenie skládky, potrubného systému pre postrek a sadové úpravy. Práce realizuje spoločnosť Edemi Rešica.



Od rozšírenia skládky samospráva očakáva zníženie logistických nákladov spojených so zvozom odpadu. Rozšíreniu o tretiu kazetu predchádzalo naplnenie a uzavretie predchádzajúcich dvoch kaziet, pričom druhú kazetu zrekultivovali v októbri 2021.