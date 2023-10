Skladové objekty na Račianskej v Bratislave má nahradiť projekt R66

Bratislava 11. októbra (TASR) - Komplex skladových objektov pri Račianskej ulici v Bratislave, v susedstve areálu bývalého závodu Palma, by mal nahradiť projekt s pracovným názvom R66. Podobu projektu vybrala developerská spoločnosť Corwin v súťaži ateliérov. Jeho finálna podoba vznikne v spolupráci so slovenskými architektmi. Začiatok výstavby sa odhaduje na rok 2027.



Sklady má nahradiť polouzatvorený blok rezidenčných budov s výškou šesť až osem podlaží, ktorý bude mať vo svojom strede veľký komunitný priestor. "Jediná vyššia, 14-podlažná stavba vznikne v severnej časti bloku vnútri územia," priblížila Dominika Diačiková zo spoločnosti s tým, že existujúca kancelárska budova zostane zachovaná, prejde však nevyhnutnou úpravou.



Projekt má byť postavený na princípoch komunitného mesta, v ktorom je dôraz kladený na striedanie tichých a živých zón či blokovú architektúru s prevahou malopodlažných budov. Počíta sa s vytvorením zhruba 280 bytov a občianskou vybavenosťou. Automobilová doprava má byť smerovaná do podzemia, čím má na povrchu vzniknúť miesto pre chodcov, cyklistov a zeleň. Pribudnúť by mala aj cyklotrasa v dĺžke piatich kilometrov, ktorá povedie od Zváračského ústavu do Rače.



V súčasnosti prebiehajú pre projekt prípravné a povoľovacie procesy. Na realizáciu tohto investičného zámeru nie je potrebná zmena územného plánu mesta. Developer predpokladá, že s výstavbou polyfunkčného súboru R66 by mohol začať v roku 2027.



Pracovný názov projektu je odvodený od aktuálnej adresy existujúcej administratívnej budovy.