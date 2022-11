Sklárne v Nemšovej oslavujú tento rok dve jubileá

Nemšová 4. novembra (TASR) – Sklárne Nemšová ako najväčší výrobca obalového skla na Slovensku oslavuje tento rok 120 rokov od svojho vzniku. Ako informoval generálny riaditeľ Vetropack pre Slovensko a Česko Boris Sluka, dôležitým momentom pre sklárne bolo pred 20 rokmi začlenenie do skupiny Vetropack.



"Pravidelnými investíciami do našich zariadení sa nám podarilo zmodernizovať výrobu a za posledné dve desaťročia sme výrazne rástli. Tak to bolo aj v minulom roku, keď sa v závode vyrobilo a spracovalo okolo 196.000 ton skla," skonštatoval Sluka s tým, že celkovo Vetropack Nemšová v roku 2021 vygeneroval čisté tržby vo výške 63,6 milióna švajčiarskych frankov.



Vetropack Nemšová je dnes podľa neho najväčším zamestnávateľom a jedným z najvýznamnejších ťahúňov ekonomiky v regióne. V závode momentálne pracuje okolo 425 zamestnancov, väčšina z nich priamo vo výrobe skla.



Sklárne v tomto roku výrazne investovali do rozšírenia recyklačnej linky na odpadové sklo. Linku z roku 2008 upravili tak, aby sa výrazne zvýšilo využitie bieleho skla. Vetropack Nemšová je v súčasnosti jediným spracovateľom, ktorý spĺňa súčasné a budúce potreby SR v oblasti recyklácie použitého skla.



Prestavba zvýšila kapacitu recyklačnej linky o 50 percent, teraz dokáže spracovať okolo 140.000 ton použitého skla ročne. Využívaním recyklovaného skla možno ušetriť okolo 4100 ton suroviny a znížiť emisie oxidu uhličitého o 550 ton.