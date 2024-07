Sklenené tabule poskytnú pomocou fotografií náhľad do minulosti

Skalica 21. júla (TASR) - V centre Skalice pribudnú na troch rôznych miestach sklenené tabule, ktoré poskytnú náhľad do minulosti prostredníctvom dobovej fotografie zobrazujúcej líniové kresby dnes už neexistujúcich objektov. Mesto o tom informovalo na svojom webe s tým, že Krajská inovačná a rozvojová agentúra mu schválila na zámer Okná do minulosti dotáciu vo výške 6000 eur.



"Okná do minulosti budú slúžiť ako nová atrakcia pre Skaličanov a najmä pre turistov, ktorí aj touto cestou budú môcť spoznať históriu nášho mesta trochu inou a netradičnou formou," priblížila samospráva. Inštalácia okien je plánovaná najneskôr na jeseň tohto roka.



Prvé okno bude bude na Námestí slobody a ponúkne pohľad na bývalý mestský hotel, druhé okno by malo zobrazovať dnes už neexistujúcu hasičskú zbrojnicu na Malom rínku a tretie okno bude inštalované tiež na Námestí slobody a malo by ukázať už asanované meštianske domy na Veľkom rínku a aj pohľad na starú radnicu.