Skleník pre žiakov v Želovciach má za sebou druhú pestovateľskú sezónu

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Skleník na odborné praktické vzdelávanie Strednej odbornej školy v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese má za sebou druhú pestovateľskú sezónu. V súčasnosti ho pripravujú na ďalšiu a priestor dezinfikujú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Ako uviedla, počas zimy ho využijú na prezimovanie materských rastlín na množenie, ako aj pestovanie energeticky nenáročných druhov zeleniny. Dodala, že vo všetkých technológiách je využívaná dažďová voda, ktorú zachytávajú do nádrží z celej strechy skleníka a priľahlej budovy. "V tejto sezóne bol jej podiel na príprave závlah a výživy približne 90 percent z celkovej potreby," objasnila.



Skleník v Želovciach využívajú všetci žiaci školy, vyskúšať si už mohli pestovanie kvetín. Boli to napríklad chryzantémy, kaly, frézie a rôzne letničky. "Na produkčnej ploche vysadili rôzne odrody papriky, paradajok a baklažánu na porovnávanie morfológie rastlín a plodov," spomenula hovorkyňa. V skleníku boli aj pokusy študenta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra s pestovaním pikantných odrôd papriky, škola sa podieľala na výskumnej úlohe.



Štepáneková doplnila, že produktom praktického vyučovania boli sadenice plodovej a hlúbovej zeleniny na predaj i na vlastné využitie. "Kvety slúžili na vzdelávanie a prezentáciu v oblasti floristiky, plodová zelenina na drobný predaj a na praktické vyučovanie i spracovanie poľnohospodárskych produktov," vymenovala.



Podľa jej slov žiaci sa naučili v skleníku ovládať manipuláciu s pestovateľskými žľabmi, nastavovať a kontrolovať systém závlah a výživy porastov. Zdôraznila, že ovládajú aj zabezpečenie starostlivosti o rastliny a zberové práce. Škola zároveň do odborného vzdelávania zaradila predmet skleníkové hospodárstvo a rozšírila témy v praktickom vzdelávaní. "Absolventa dokáže pripraviť podľa požiadaviek sektora v skleníkovom hospodárstve na produkciu zeleniny a kvetín," uzavrela.



Do výstavby skleníka investoval zriaďovateľ školy, Banskobystrický samosprávny kraj, 264.000 eur. Ďalších vyše 41.000 eur bolo zo zdrojov školy.