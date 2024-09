Skleník pre žiakov v Želovciach má za sebou pestovateľskú sezónu

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) - Skleník na praktické vzdelávanie študentov Strednej odbornej školy v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese má za sebou ďalšiu pestovateľskú sezónu. V jesennom období likvidujú produkčné zeleninové porasty, priestor čistia a dezinfikujú. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Dodala, že ide je aj o obnovu vybavenia opotrebovaných súčastí. "Napríklad závlahových trysiek, poškodených podlahových fólií, čistenie povlakov rias a podobne," objasnila. V zimnom období budú v skleníku mladé rastliny okrasných drevín. Prezimujú v ňom citrusy, oleandre, ibišteky a iné nenáročné rastliny.



Skleník je učebňou pri vzdelávaní žiakov na záhradnícke povolanie. Má rozlohu 500 štvorcových metrov. Od februára do mája tohto roka na odbornom výcviku počas praktického vyučovania dopestovali približne 40.000 priesad kvetín a zeleniny. "Študenti pestovali napríklad frézie a zantedeschie, ktoré využili na nácvik vo viazaní a aranžovaní kvetín," zhrnula.



Ďalej vysadili aj produkčné porasty plodovej zeleniny. Bolo to približne 190 paprík, 140 rajčín a 50 baklažánov rôznych odrôd. Priblížila, že od mája do septembra v škole vyprodukovali približne jednu tonu plodovej zeleniny. Niektoré produkty sa uplatnili na regionálnom trhu. Časť uskladnili a spracovali na ďalšie použitie pri vzdelávaní napríklad v odbore potravinárska výroba. Zvyšok produkcie využili aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá v novozaloženej školskej farme.



Do výstavby skleníka investoval zriaďovateľ školy Banskobystrický samosprávny kraj 264.000 eur. Ďalších vyše 41.000 eur bolo zo zdrojov školy.