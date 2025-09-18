Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skleník pre žiakov v Želovciach má za sebou pestovateľskú sezónu

Banská Bystrica 18. septembra (TASR) - Skleník na praktické vzdelávanie študentov Strednej odbornej školy v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese má za sebou ďalšiu pestovateľskú sezónu. V jesennom období likvidujú produkčné zeleninové porasty, priestor čistia a dezinfikujú. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Dodala, že súčasťou je aj obnova vybavenia opotrebovaných súčastí. Napríklad závlahových dýz, poškodených podlahových fólií, čistenie povlakov rias a podobne. Rovnako pokračuje príprava objednávok na materiál pre vybavenie porastov v nasledujúcej sezóne. Súčasťou budú kapiláry, matrace, sadbové kocky, substráty a osivá. V zime budú v skleníku mladé rastliny okrasných drevín, ktoré študenti namnožili. Prezimujú v ňom citrusy, oleandre, ibišteky a iné nenáročné rastliny.

Skleník je učebňou pri vzdelávaní žiakov na záhradnícke povolanie. Má rozlohu 500 štvorcových metrov. Koncom januára tohto roka sa začínala pestovateľská sezóna výsevmi semien kvetín a zeleniny. Ďalšie mesiace sa rozsádzalo, presádzalo i zaštipovalo. Takisto sa predpestovali priesady kvetín a zeleniny. Od februára do mája tohto roka na odbornom výcviku počas praktického vyučovania dopestovali približne 45.000 priesad. Niektoré produkty sa uplatnili na regionálnom trhu pre väčších aj menších odberateľov v hodnote približne 16.300 eur. Približne 6000 rastlín použili na výsadbu porastov v areáli školy. Pribudli kvetinové záhony i okrasná zeleň. „V jarnom období v jednej sekcii skleníka pestovali napríklad frézie a zantedeschie, ktoré využili na nácvik vo viazaní a aranžovaní kvetín,“ doplnil BBSK.

Ďalej vysadili aj produkčné porasty plodovej zeleniny. Išlo približne o 190 paprík a 200 rajčín rôznych odrôd. Od mája do septembra škola vyprodukovala približne 1,5 tony plodovej zeleniny. Niektoré produkty sa uplatnili na regionálnom trhu v hodnote približne 1500 eur. Časť uskladnili a spracovali na ďalšie použitie pri vzdelávaní napríklad v odbore potravinárska výroba. Zvyšok produkcie využili aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá v školskej farme.

Do výstavby skleníka investoval zriaďovateľ školy Banskobystrický samosprávny kraj 264.000 eur. Ďalších vyše 41.000 eur bolo zo zdrojov školy.
