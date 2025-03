Skleník pre žiakov v Želovciach pripravujú na pestovateľskú sezónu

Banská Bystrica 18. marca (TASR) - Skleník na praktické vzdelávanie študentov Strednej odbornej školy v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese má pred začínajúcou sezónou za sebou kompletnú dezinfekciu a údržbu. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Dodala, že zároveň je v jeho časti pripravený priestor na vyvýšené záhony na zeleninu so zemitým substrátom. V tomto období je založený porast rajčiakov v pestovateľských žľaboch. "Mladé rastliny papriky sú predpichované a pripravujú sa stoly na sadenice rajčiakov a kvetín," podotkla.



Ako ďalej uviedla, v januári vyčistili hydroponické žľaby, v ktorých sa pestujú zelenina i rastliny bez zeminy. Prečistili aj kapiláry, ktorými vedie k rastlinám životodarná tekutina. Čistili aj pestovateľské stoly a vymenili podlahové fólie. "Na všetkých prácach počas roka participujú žiaci počas praktického vyučovania," objasnila s tým, že vo februári robili študenti pokusy v skleníku s listovou zeleninou ako šalát a rukola. "Medziročne záujem o záhradnícke odbory mierne stúpa. Veríme, že záhradnícke profesie budú pre záujemcov o štúdium aj v budúcnosti atraktívne," reagovala.



Skleník je učebňou pri vzdelávaní žiakov na záhradnícke povolanie. Má rozlohu 500 štvorcových metrov. Študenti pestovali napríklad frézie a zantedeschie, ktoré využili na nácvik vo viazaní a aranžovaní kvetín. V skleníku sa naučia ovládať manipuláciu s pestovateľskými žľabmi, nastavovať a kontrolovať systém závlah a výživy porastov. Ovládajú aj zabezpečenie starostlivosti o rastliny a zberové práce. Vlani od mája do septembra v škole vyprodukovali približne jednu tonu plodovej zeleniny. Niektoré produkty sa uplatnili na regionálnom trhu. Časť uskladnili a spracovali na ďalšie použitie pri vzdelávaní, napríklad v odbore potravinárska výroba. Zvyšok produkcie využili aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá v novozaloženej školskej farme.



Do výstavby skleníka investoval v minulosti zriaďovateľ školy, Banskobystrický samosprávny kraj, 264.000 eur. Ďalších vyše 41.000 eur bolo zo zdrojov školy.